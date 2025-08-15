Более 50 военнослужащих в регионе уже планируют открыть бизнес

САМАРА, 15 августа. /ТАСС/. Образовательная программа "Свое дело. Самарская область" стартует осенью. Более 50 военнослужащих в регионе уже планируют открыть бизнес, сообщили в пресс-службе правительства.

"Осенью 2025 года стартует образовательная программа "Свое дело. Самарская область". Инициатива направлена на поддержку участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей, которые планируют или уже ведут предпринимательскую деятельность", - говорится в сообщении.

Программа поддержки предпринимательских инициатив участников СВО реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Программа "Свое дело. Самарская область" включает в себя образовательные модули, консультации и мероприятия, призванные расширить профессиональные навыки участников проекта. Слушатели освоят основы ведения предпринимательской деятельности, узнают о мерах господдержки и порядке получения статуса социального предпринимателя, изучат юридические и финансовые аспекты ведения бизнеса, освоят инструменты искусственного интеллекта. По итогам обучения они защитят бизнес-проекты и смогут получить грантовую поддержку. Специалисты региональных центров "Мой бизнес" будут проводить консультации для предпринимателей - ветеранов СВО.

"На сегодняшний день в регионе более 50 военнослужащих планируют открыть свое дело. У ветеранов СВО, которые уже открыли свое дело, востребовано персональное сопровождение и дальнейшее совершенствование своих компетенций", - рассказала руководитель Самарского областного филиала фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.