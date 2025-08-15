Что надеть в школу? Во сколько обойдется родителям комплект формы в Москве

Комплект школьной формы с рюкзаком и обувью для мальчика в 2025 году по стандарту нового ГОСТа обойдется родителям в Москве от 12 тыс. до 27 тыс. рублей, для девочки — от 9,6 тыс. до 35 тыс., выяснил корреспондент ТАСС

С 3 сентября 2025 года в России вступит в силу ГОСТ для школьной формы, разработанный Роскачеством и подведомственным Минпромторгу России Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. Он призван защитить детей от некачественной одежды, а родителей — от лишних расходов. Если производители маркируют одежду как школьную форму, им придется соблюдать стандарты нового ГОСТа.

За две недели до старта нового учебного года в торговых маркетах уже представлен большой выбор школьной формы разного ценового сегмента.

Если говорить о бюджетном варианте, то в 2025 году минимальный комплект одежды с рюкзаком и обувью обойдется родителям школьников примерно в 11,9 тыс. рублей, школьниц — 9,6 тыс. рублей. Состав ткани содержит хлопок, эластан и полиэстер.

Что касается более дорогих вариантов, то в центральных столичных магазинах минимальный комплект одежды с рюкзаком и обувью будет стоить для мальчика примерно 27 тыс. рублей. На вещи для девочки придется потратить чуть больше — 35 тыс. рублей. При этом состав ткани будет более натуральный — преимущественно хлопок, шерсть и вискоза.

По ГОСТу

При покупке школьной формы на новый учебный год необходимо учитывать все требования нового ГОСТа. Форма для учащихся должна соответствовать показателям: воздухопроницаемость, износостойкость, гигроскопичность, светский характер, деловой стиль, безопасность фурнитуры, эстетика внешнего вида, удобство кроя и соответствие размерной сетке.

По ГОСТу, на форме может быть патриотическая символика, а также отличительные знаки учебного заведения в виде эмблем, нашивок, фурнитуры, декоративных элементов, но не допускается нанесение символики асоциальных неформальных молодежных объединений и изображений с пропагандой противоправного поведения.

Екатерина Шамарова