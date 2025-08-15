Губернатор призвал жителей доверять проверенной информации

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал недостоверной информацию о введении ограничений на подачу электроэнергии жителям региона, которую распространяют в соцсетях под видом его распоряжения.

"Зафиксировали распространение недостоверной информации через рассылку "распоряжения" о якобы введении в Запорожской области ограничений на потребление и перераспределение электроэнергии. Информация не соответствует действительности, целью ее распространения является искусственное создание социального напряжения", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей доверять проверенной информации. "Все потребители Запорожской области получают электроэнергию в полном объеме", - добавил он.

В распространяемом в соцсетях поддельном документе власти региона якобы вводят ограничения на подачу электроэнергии потребителям в дневные часы.