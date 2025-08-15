В Псковской области мощам святителя Тихона поклонились 9 тыс. человек

После этого ковчег с мощами отправился в Новгородскую митрополию

ПСКОВ, 15 августа. /ТАСС/. Порядка 9 тыс. человек в Псковской области смогли за два дня поклониться мощам святителя Тихона, который являлся Патриархом Московским и всея Руси с 1917 по 1925 года, и духовный путь которого начался на территории Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Около 9 тыс. верующих Псковской области поклонились мощам святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Ковчег с мощами святителя находился в Пскове, в Свято-Троицком соборе. После Псковской области ковчег отправился в Новгородскую митрополию", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на границе епархии - подворье Свято-Троицкого Творожковского монастыря в поселке Феофилова Пустынь Струго-Красненского района - митрополит Псковский и Порховский Матфей передал Казанскую икону Пресвятой Богородицы митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву. Далее всероссийский крестный ход продолжится в Валдае, Старой Руссе и Чудово. Затем из Новгородской области святыня отправится в Санкт-Петербург.

"Принесение ковчега с мощами святителя Тихона по городам России и Белоруссии началось весной этого года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Всего оно охватит 90 крупных городов в обеих странах. Мероприятие приурочено к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России", - говорится в сообщении.

На территории Псковского кремля состоялась концертная программа "Хранитель Церкви Русской", посвященная 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона и принесению мощей в Псков. Музыкально-драматическое действие с произведениями русских классиков и современных композиторов представили губернаторский симфонический оркестр, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря и заслуженный коллектив народного творчества камерный хор "Кант".

О патриархе

Будущий патриарх родился 31 января 1865 году (19 - по старому стилю) в деревне Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в семье священника. После Февральской революции 1917 году архиепископ Тихон вошел в состав нового Синода Православной Российской церкви. 21 июля 1918 года в проповеди в московском Казанском соборе осудил расстрел семьи бывшего императора Николая II, заявив, что христиане не должны признавать справедливость такого решения властей.

В июле 1921 году во время массового голода в РСФСР патриарх Тихон с санкции советских властей опубликовал в газете The New York Times ("Нью-Йорк таймс") обращение с призывом к американскому народу оказать помощь голодающему населению России. Тогда же с аналогичными просьбами он обратился к патриархам православных восточных церквей, главам Римско-католической и Англиканской церквей. В советских газетах полный текст патриарших воззваний не публиковался.