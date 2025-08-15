Суздальские находки X-XII веков изменили представление о жизни Древней Руси

Украшения, оружие, письменные принадлежности и предметы знати X-XII веков обнаружили археологи

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Украшения, оружие, письменные принадлежности и предметы знати X-XII веков обнаружили археологи в Суздальском Ополье. Эти находки показали, что экономическая и социальная жизнь в северо-восточных землях Древней Руси развивалась не только в крупных городах, но и в небольших поселениях, об этом сообщил директор Института археологии РАН, руководитель Суздальской археологической экспедиции Николай Макаров.

"Картина Древней Руси стала объемнее, точнее и достовернее. Мы открываем этот период не как "темные века", а как время роста, становления новой сети расселения, создания новой культуры, осознания собственной идентичности", - приводит его слова пресс-служба РАН.

По словам ученого, основное историческое содержание того времени заключалось в освоении новых территорий, расчистке их под пашню, развитии промыслов и ремесел. Одним из ключевых примеров стал район Суздальского Ополья - ныне безлесная территория, сформировавшаяся в X-XI веках в результате вырубки лесов и распашки плодородных земель. Палинологические исследования показали, что до X века здесь преобладали леса, но уже тогда плотность населения была высокой, а поселения располагались через полтора-два километра.

На неукрепленных поселениях археологи находят следы торговли, ремесел, воинского снаряжения и предметов повседневного обихода. Эти открытия, подчеркнул Макаров, меняют представление о средневековой Руси как о государстве, где центрами роста были лишь города.

В ходе раскопок вблизи села Гнездилово археологи также изучили старые раскопы XIX века, проведенные одним из основателей отечественной археологии Алексеем Уваровым. Новые исследования показали, что он работал ответственно и профессионально, вскрывая почти всю площадку кургана и тщательно фиксируя находки.