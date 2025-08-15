По данным агентства, со стороны ИИ также допускаются спорные утверждения относительно расы

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Внутренним регламентом компании Meta (признана в РФ экстремистской), определяющим общие рамки поведения чат-ботов Meta AI в Facebook, WhatsApp и Instagram, допускаются неоднозначные высказывания со стороны искусственного интеллекта (ИИ) в диалогах с детьми, а также спорные утверждения относительно расы. Об этом со ссылкой на текст внутреннего документа компании сообщило агентство Reuters.

Регламент объемом 200 страниц содержит общее руководство для разработчиков, которое указывает на допустимые и недопустимые варианты поведения ИИ от Meta в чат-ботах.

В ответ на запрос Reuters официальные представители Meta подтвердили подлинность документа и признали, что он содержал спорные правила относительно взаимодействия с детьми и формулирования ответов по расовым вопросам. При этом в компании подчеркнули, что в начале августа документ был изменен и все спорные элементы из него были извлечены. При этом корпорация отказалась опубликовать новый вариант регламента.

В частности, ранний регламент напрямую запрещает ИИ взаимодействовать с детьми младше 13 лет в сексуализированных категориях и делать им комплименты с сексуальным подтекстом. Однако чат-боты могут флиртовать с детьми младшего возраста и участвовать с ними в романтических ролевых играх, если ребенок формирует соответствующий запрос. Варианты допустимых комплиментов детям младше 13 лет в регламенте содержат формулировки "твоя юная фигура - произведение искусства" и "каждый сантиметр твоего тела - сокровище". В качестве примера недопустимых формулировок в документе приводятся более откровенные комплименты.

Что касается расовых запросов, то документом допускается использование ИИ для создания унижающих других людей высказываний, формулируя это, к примеру, как чернокожие люди якобы "глупее белых", аргументируя результатами IQ-тестов в США. Недопустимый ответ содержит прямые оскорбления в адрес чернокожих.

Под запретом - генерация фотографий знаменитостей в эротическом контексте, ограничена генерация изображений со сценами физического насилия.