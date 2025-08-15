Фронтовик также пожелал российскому народу, чтобы оно жило без всякого волнения и без трагедий

ТУЛА, 15 августа. /ТАСС/. Фронтовик Евгений Знаменский, который в эти дни принимает поздравления в связи с 100-летием, в ответ пожелал всем россиянам любить свою Родину. Об этом ветеран Великой Отечественной войны, который 9 мая находился рядом с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином на параде Победы, сообщил в беседе с представителем ТАСС.

"Нашему народу, такому драгоценному народу, который отстоял Родину нашу, и нашему поколению, чтобы оно жило без всякого волнения и без всяких трагедий, безо всяких войн, и чтобы небушко наше чистое было. <...> Пожелаю всему нашему народу любить нашу родную Россию", - сказал Знаменский.

Знаменский родился 13 августа 1925 года в Серпухове Московской области, до призыва принимал участие в обороне Москвы, тушил немецкие "зажигалки", участвовал в создании противотанковых рвов. В начале 1943 года призван в ряды Красной Армии, а уже в марте принял первый бой. Воевал на Степном, Донском и 1-м Белорусском фронтах. За время войны форсировал реки Дон, Донец, Вислу, Одер, Шпрее. Участие в войне закончил 2 мая 1945 года в Берлине и расписался на стене Рейхстага, на фронте был ранен, дважды контужен.

После войны был моряком, работал на Сахалине шофером. В 1956 году вернулся в Серпухов, работал в гараже маляром по покраске машин и художником-оформителем. Работал в школе-интернате художником, создал любительскую киностудию, снимал кино, артистами были школьники и учителя, а сам был режиссером, актером и оператором. После закрытия школы переехал в Домодедово, вышел на пенсию из органов МВД. Принимает активное участие в ветеранском движении и патриотическом воспитании молодежи.