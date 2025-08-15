Это общая численность населения и характеристики производительности труда в опорном населенном пункте, считает губернатор Красноярского края Михаил Котюков

МИНУСИНСК, /Красноярский край/. 15 августа. /ТАСС/. Основными показателями в мастер-планах опорных населенных пунктов в России должны стать общая численность населения и производительность труда. Об этом на форуме "Опорные города России" сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

В настоящий момент утвержденный перечень включает в себя 2 160 опорных населенных пунктов во всех регионах страны. В него входят как большие городские агломерации, административные центры, так и малые города, и сельские населенные пункты.

"На мой взгляд, их должно быть два. Первое - общая численность населения, и второй показатель, его можно обсудить как назвать, который будет характеризовать производительность труда в опорном населенном пункте", - сообщил губернатор.

Он также отметил, что большое число показателей, включенных в мастер-план приведет к тому, что вес каждого из них снизится, а также снизится мотивация для их выполнения.

II форум "Опорные города России" проходит в Минусинске на юге Красноярского края 14-16 августа. В мероприятии принимают участие представители федеральной, региональной и муниципальной власти, а также представители экспертного, научного и бизнес-сообщества из разных субъектов РФ.