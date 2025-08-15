В Подмосковье более 240 млн рублей предоставили родителям детей с инвалидностью

В регионе также предусмотрены и другие меры поддержки, включая бесплатное обеспечение специальными средствами реабилитации, консультации специалистов и программы реабилитации

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Почти 5 тыс. семей Московской области, воспитывающих детей с инвалидностью, получают ежемесячные пособия в размере 7,9 тыс. рублей. С начала года на эти цели в регионе уже направили более 240 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"Пособие получили уже почти 5 тыс. семей. Это одна из мер поддержки для родителей, которая позволяет справиться с дополнительными расходами, связанными с уходом за особенными детьми. Мы понимаем, что каждая семья уникальна и нуждается в индивидуальном подходе. Для нас важно создать все условия для полноценной жизни детей-инвалидов и их семей", - привели в тексте слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что родители, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут рассчитывать на ежемесячное денежное пособие в размере 7 901 рубля. Одиноким родителям эта выплата назначается проактивно. Для полных семей необходимо подавать заявление, так как условием назначения выплаты является среднедушевой доход семьи. Уточняется, что с начала года свыше 240 млн рублей выплатили на данную меру поддержки.

Отмечается, что в Подмосковье также предусмотрены и другие меры поддержки, включая бесплатное обеспечение специальными средствами реабилитации, консультации специалистов и программы реабилитации. Родители могут получать не только финансовую помощь, но и обеспечивать своим детям необходимую медицинскую, социальную и психологическую поддержку.