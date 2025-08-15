В ЛНР двум школам присвоили имена Героев России

Она героя - участники специальной военной операции

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Двум школам в Луганской Народной Республики присвоили имена героев России, участников специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Правительство республики одобрило предложения Минобрнауки ЛНР присвоить имена Героев России двум общеобразовательным школам: Станично-Луганской средней школе с. Валуйское - Владимира Никишина и Краснолучской школе №4 - генерала-майора Канамата Боташева", - говорится в сообщении.

Никишин является выпускником валуйской школы и Луганского высшего военного авиационного училища штурманов. Он вместе с экипажем штурмовика повторил подвиг Гастелло, направив свой сбитый борт в колонну противника.

Генерал-майор Боташев также служил в авиации. Погиб, обороняя Попасную. В школе, которая будет носить его имя, работают и учатся жители Попасной, которые были эвакуированы из прифронтового города.