Его возраст составляет приблизительно 2 тыс. лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Ученые Эрмитажа, Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН и Русского географического общества нашли каменную плиту с древней надписью, возраст которой составляет приблизительно 2 тыс. лет, на месте бывшего древнего города Акры на берегу Керченского пролива. За все годы раскопок это первый подобный документ, найденный в Акре, сообщила пресс-служба Эрмитажа.

"В преддверии Дня археолога [15 августа] исследователи обнаружили уникальный фрагмент каменной плиты с древней надписью, возраст которой составляет около двух тысяч лет. <...> за все годы раскопок в Акре ученым не удавалось найти ни одного подобного письменного документа. Небольшой фрагмент из проконесского мрамора, вероятно являющийся частью официального декрета, подтверждает городской статус Акры и существование здесь институтов полисной власти в античную эпоху", - сказано в сообщении пресс-службы.

Помимо каменной плиты, археологи нашли множество фрагментов керамики: обломки амфор разных центров Эгейского и Черного морей, в том числе с клеймами, кухонной и столовой посуды - а также фрагменты кровельной черепицы, медные боспорские монеты, орудия труда, связанные с ремеслом, рыболовством и земледелием, и два кувшина X-XI веков. Это находки свидетельствуют о том, что Акра имела широкие торговые связи.

Раскопки проводятся Античной комплексной археологической экспедицией Государственного Эрмитажа под руководством старшего научного сотрудника центра спасательной археологии ИИМК РАН, кандидата исторических наук Сергея Соловьева.

Акра

Акра - один из малых городов Боспорского государства, которое существовало на побережье Керченского пролива (в древности называемого Боспором Киммерийским) приблизительно одну тысячу лет (с V в. до н. э. по V в. н.э.). Большая часть Акры сейчас находится под водой из-за повышения уровня Черного моря; ранее в ходе подводных исследований было обнаружены ее оборонительные стены и городские кварталы. Но в последние два года археологические экспедиция изучает в основном наземную части Акры, где и были сделаны новые находки.