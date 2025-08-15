Также в округе ведутся работы по обновлению системы водоснабжения

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 1 км теплосетей и котельную планируют отремонтировать в Мытищах до конца года. В перспективе в округе планируют обновить еще 12 км теплосетей, а также построить и модернизировать котельные, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сейчас готовность Мытищ к отопительному сезону - 89%, а по котельным и сетям - почти 100%. В этом году отремонтировали в округе 17 теплоисточников, построили котельную на ул. Силикатной и теплосеть от ТЭЦ-27 до бульвара Распоповой. До конца года обновим еще одну котельную и 1,3 км сетей. В ближайшие три года приведем в порядок еще 12 км сетей, построим новую котельную в Сухарево и модернизируем котельные в пос. Пирогово, Поведники, Дружба", - написал он в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что также в округе ведутся работы по обновлению системы водоснабжения. Так, по концессии в этом году будет завершено строительство водоводов от Акуловского водоканала до очистных сооружений и канализационного коллектора вдоль Яузы. "В 2027 году запустим очистные рядом с ВЗУ "Северный", в 2028 - коллекторы к канализационно-очистной станции, в 2029 - построим очистные вблизи ТЭЦ-27", - добавил губернатор.

Воробьев уточнил, что всего концессия затронет 34 ВЗУ, более 340 км сетей водоснабжения и порядка 306 км сетей водоотведения. Качество услуг повысится для 280 тыс. человек.