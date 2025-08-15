Азовское и Черное моря у берегов Крыма прогрелись в августе сильнее нормы

Температура воды там составляет около 26-27 градусов, сообщил заведующий отделом Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Температура воды в Черном море около Крымского полуострова и в Азовском море составляет около 26-27 градусов, что примерно на 2 градуса выше нормы для середины августа. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный.

"По нашим данным, температура воды примерно на 1,5-2 градуса выше нормы в Черном море: 26-27 градусов. Подобная ситуация - и в Азовском море", - сказал Станичный.

Он уточнил, что повышение температуры воды ведет к более интенсивному развитию некоторых организмов, например, водорослей в прибрежной зоне - от этого море "зацветает". Кроме того, из-за повышения температуры воды в ней снижается содержание кислорода, что может приводить к заморам рыбы в Азовском море.