Эксперт Кондрашев: раскопки играют главную роль в реконструкции быта древних москвичей

В раскопках на территории столицы участвуют не только археологи, но и реставраторы, художники и прочие специалисты, необходимые для полноценного изучения обнаруживаемых артефактов и их дальнейшей передачи в музеи и музейные фонды

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские археологи в текущем году обнаружили в Москве свыше 87 тыс. артефактов и 9 тыс. индивидуальных находок, чье изучение помогает археологам и историкам реконструировать детальную картину быта и повседневной жизни древних москвичей, недоступную для других форм исследований. Об этом сообщил главный археолог города Леонид Кондрашев на пресс-конференции в Москве, посвященной Дню археологии.

"Существующие летописи и древние заметки об истории Москвы включают в себя информацию о том, какие князья правили, в какие союзы они вступали и какие войны они вели, но в них почти нет информации о том, как были одеты люди, что они ели, как они вели хозяйство, какие игрушки были у детей. Если бы не археологические исследования, эта информация была бы навсегда утрачена. Только при помощи лопат, кисточек и совочков, а также [благодаря] работе наших реставраторов мы можем увидеть все это воочию", - заявил Кондрашев.

Как отметил Кондрашев, в раскопках на территории Москвы принимают участие не только археологи, но и реставраторы, художники и прочие специалисты, необходимые для полноценного изучения обнаруживаемых артефактов и их дальнейшей передачи в музеи и музейные фонды. Только в прошлом году, по словам главного археолога Москвы, музеям было передано около 10 тыс. артефактов, число которых стабильно растет. Все эти находки обогащают представления о повседневной жизни древних жителей Москвы, подытожил Кондрашев.