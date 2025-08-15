Реставрация музея-усадьбы Репина "Пенаты" завершится к августу 2026 года

Параллельно идет большая реставрация музейных предметов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Реставрационные работы в музее-усадьбе Ильи Репина "Пенаты" под Санкт-Петербургом планируется завершить к 5 августа 2026 года, когда будет отмечаться день рождения художника. Об этом журналистам сообщил директор Музея Академии художеств Алексей Мудров ("Пенаты" - филиал этого музея).

"Мы планируем завершить реставрацию ко дню рождения Репина. Контракт (с подрядчиком - прим. ТАСС) до конца 2026 года, но 5 августа 2026 года мы хотим ввести в эксплуатацию интерьер и весь дом, чтобы он был уже открыт ко дню рождения Ильи Ефимовича. Параллельно идет большая реставрация музейных предметов - это более 2 тыс. предметов. <…> Все фонды находятся в данный момент в Музее Академии художеств на Университетской набережной", - рассказал Мудров в ходе пресс-тура, посвященного реставрации музея-усадьбы.

Проект реставрации этого памятника федерального значения предусматривает, в том числе, воссоздание архитектурных деталей фасадов в соответствии с сохранившимися иконографическими материалами. Также будет восстановлено цветовое решение фасадов по состоянию на 1910-1942 годы.

"Дух обитаемого дома"

Дача Репина "Пенаты" находилась в поселке, в котором художник поселился в 1899 году. Свое название она получила в честь древнеримских богов-хранителей домашнего очага, семейного благополучия. Репин проживал в усадьбе постоянно с лета 1903 года. Строительство усадьбы в "Пенатах" велось без предварительного плана, все помещения создавались по замыслу и рисункам самого художника и под его непосредственным наблюдением. После смерти в 1930 году Репин был похоронен неподалеку от дачи на небольшом холме у подножия горы, как он и завещал.

В 1940 году в "Пенатах" был открыт музей, который просуществовал до начала Великой Отечественной войны. В 1944 году усадебный дом Репина и деревянные строения в парке сгорели. Почти весь архив художника при этом был спасен. До наших дней сохранилось много фотографий не только самого дома, но и интерьеров. Восстановительные работы велись в музее-усадьбе в 50-60-е годы XX века, реставраторы воссоздали в "Пенатах" почти все на период 1905-1912 годы Музей там открылся вновь в июле 1962 года. Сегодня специалисты восстанавливают дом в соответствии с тем, каким он был построен в то время. "Реставраторы именно послевоенного периода обладали очень хорошими архивными материалами и были на месте, проводили в том числе археологические работы", - пояснил Мудров.

"У нас было три входные зоны - они модернизируются. Пост охраны, который был [ранее], превратится в небольшое кафе. Это единственные "вкрапления" в проект, которые мы сделали. Все остальные исторические помещения сохранят свое назначение и свой облик", - рассказал он.

Все экспонаты, которые находились в музее-усадьбе до реставрации, вернутся на свое место в обновленном виде. "Мы не собираемся кардинально менять экспозиционные площади. <…> Мы восстанавливаем жилые и рабочие помещения художника по фотографиям и документальным свидетельствам, воспоминаниям. Мы, конечно же, хотим восстановить эти помещения таким образом, как они и были задуманы в качестве музея: мы приходим в этот дом, видим жилые помещения художника, когда он в этом доме отсутствует. Этот дух обитаемого дома мы должны воспроизвести и в нашей новой экспозиции", - отметила хранитель экспозиции и фондов музея-усадьбы Вера Ловягина.

Посещение усадьбы и мероприятия в парке

При этом парк в "Пенатах" доступен для посещения, там проводятся экскурсии. Вокруг дома размещаются стенды с фотографиями и описанием разных этапов реставрационных работ на объекте.

16 августа в парке музея-усадьбы пройдет фестиваль "Пенаты Jazz", на котором выступят Саша Алмазова и Non Cadenza, Jazz Philharmonic Messengers, Юлия Михайловская, ансамбль Newzette и другие исполнители.