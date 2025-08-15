Сын бывшего президента США ранее заявил, что обвиненный в растлении несовершеннолетних финансист познакомил американского лидера Дональда Трампа с его нынешней женой

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер, несмотря на угрозу судебного иска, отказался приносить извинения первой леди США Мелании Трамп за свои слова о том, что Дональд Трамп познакомился с ней с подачи обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна.

"К черту. Этого не будет", - сказал Хантер Байден в интервью YouTube-каналу Channel 5.

Сын бывшего президента пояснил, что он выражал свое мнение на основе того, что "говорилось, о чем писали". В частности, он упомянул материал газеты The New York Times 2019 года. Хантер пообещал оказать посильную помощь, если власти захотят "выяснить суть истинных взаимоотношений" между Трампом и Эпштейном. Если президент и его жена решать предъявить иск, то им также придется давать показания под присягой, напомнил Байден-младший.

В начале августа 2025 года Хантер Байден заявил, что Эпштейн познакомил действующего президента с его нынешней женой. По информации телеканала Fox News, первая леди США направила Байдену-младшему письмо с угрозой предъявить ему иск в размере $1 млрд, если он не опровергнет свои "клеветнические заявления" до 7 августа. Сын экс-президента ответил отказом.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовывал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.