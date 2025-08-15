Подобное сооружение ранее было известно только в золотоордынском городе Болгар, расположенном в юго-западной части Татарстана

САРАТОВ, 15 августа. /ТАСС/. Фрагмент средневекового сооружения, которое может быть зданием базара, обнаружили археологи при раскопках на территории федерального памятника "Увекское городище" на юге Саратова, где располагался золотоордынский город Укек. Находка может свидетельствовать о схожих принципах в градостроительстве в Золотой Орде, сообщили на пресс-конференции, состоявшейся в историческом парке "Россия - моя история" в Саратове.

"Отдельного внимания заслуживает обнаруженный нами фрагмент средневекового сооружения. Ряд признаков указывает на то, что это здание базара, существовавшего на этом месте в XIV веке. Безусловно, данное открытие можно назвать сенсационным и знаковым для научного сообщества", - сказал на пресс-конференции руководитель археологической экспедиции на Увекском городище, директор исторического парка "Россия - Моя история" в Саратове Дмитрий Кубанкин.

По словам ученого, подобное сооружение ранее было известно только в одном золотоордынском городе - Болгар, расположенном в юго-западной части Татарстана. Аналогичная находка на территории средневекового Укека, считает Кубанкин, может говорить о существовании общегосударственной практики строительства базаров по схожей планировке во многих городах Золотой Орды.

Обнаруженное здание имело мощную кирпичную стену, с внутренней стороны которой вероятно, располагались торговые лавки. По предварительным данным, строение существовало с 1340-х по 1360-е годы. Вокруг располагались ремесленные мастерские, где в том числе изготавливали украшения из цветного металла и, возможно, изделия из стекла. Археологи обнаружили рядом со зданием 315 средневековых медных и серебряных монет, что подтверждает гипотезу о существовании на этом месте базара.

Другие предметы, найденные на территории Увекского городища в летнем сезоне, представлены на выставке "Укек: путешествие сквозь века", которая работает в парке "Россия - моя история" до 19 августа. Среди экспонатов декоративный замок, перстни со вставками, стеклянные бусины, медный крестик.

Увекское городище - памятник археологии федерального значения. В его состав входит территория на южной окраине современного Саратова, где в XIII-XIV веках располагался золотоордынский город Укек. Археологическая экспедиция под руководством Кубанкина проходит на Увекском городище с 2005 года. В 2025 году раскопки велись совместно с институтом археологии имени А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан.