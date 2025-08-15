Организаторы планируют сделать его ежегодным

ЧИТА, 15 августа. /ТАСС/. Первый музыкальный фестиваль "Калинов мост" открылся в этно-археопарке "Сухотино" в Чите. Организаторы планируют сделать его ежегодным, сообщила ТАСС директор парка Наталья Викулова.

"У нас завтра основной день фестиваля, а сегодня такой приветственный, больше отмечающий день рождения нашего парка "Сухотино", а также День археолога. Мы очень благодарны Дмитрию Александровичу (Ревякину - лидеру группы "Калинов мост" - прим. ТАСС), что откликнулся, что в эту работу включился и дал возможность имя своей группы дать нашему фестивалю. Мы надеемся, что фестиваль будет расти. Каждый год или раз в два года, это мы сейчас дальше додумываем, но очень надеемся, что этот фестиваль станет традиционным", - сказала Викулова.

Она отметила, что идея самого фестиваля возникла ровно год назад на творческой встрече Дмитрия Ревякина в Чите. Тогда во время общения с залом Викулова предложила музыканту организовать фестиваль на природе, на берегу реки Ингода. Он эту идею поддержал, постепенно задумка выросла до двухдневного мероприятия.

Сегодня после торжественного открытия фестиваля с сетом этнической музыки выступила артистка Ольга Гордеева под псевдонимом Proud Deva. Параллельно работали ярмарка местных мастеров и фотозона, где можно было примерить эвенкийские костюмы. Также был организован мастер-класс по росписи на камнях в стиле наскальной живописи. Помимо этого, в рамках фестиваля состоялась презентация книги забайкальского краеведа, автора журнала "Вокруг Света" Алексея Мясникова "Титовская Сопка: грани времени".

"Называется книга так не случайно, потому что Титовская Сопка - это явление многогранное. Здесь, подумайте, более 200 видов растений, многие из них занесены в Красную книгу. Встречаются уникальные животные, растения, более 30 археологических памятников. Более того, это геологическая аудитория под открытым небом, древний вулкан. Это еще и уникальная история, на Титовской сопке была казачья станица, и это место, где бывал цесаревич Николай, и место, где отдыхал один из основоположников мирового анархизма [Михаил] Бакунин. И все вместе - это такой удивительный микс, действительно, грани, грани времени", - сказал ТАСС Мясников.

Автор отметил, что книга была создана по инициативе директора государственного архива Забайкальского края Сергея Кудрявцева и при поддержке регионального Центра охраны и сохранения объектов культурного наследия. По словам Мясникова, это научно-популярное произведение, доступное для широкого круга читателей. В книгу попали уникальные документы и фотографии об истории сопки, которые ранее нигде не публиковались.

О фестивале

В основной день фестиваля 16 августа состоится стратегическая сессия "Этно-археопарк "Сухотино": новая точка притяжения на Дальнем Востоке", на которой обсудят будущее развитие парка. В течение дня также запланированы различные мастер-классы, квесты и концерты забайкальских авторов - артиста под псевдонимом "Медведи видят сны", женского рок-коллектива "Вермутъ", репера Виленского, любителя философского рока "Жар ворона" и группы "Веретено" с жизненными композициями.

"Мы отбирали местных авторов. Самый основной запрос был на то, чтобы каким-то образом эти группы транслировали этнические мотивы. Это может быть в музыке, это может быть в поэзии, это может быть в какой-то такой общей эстетике, в каком-то посыле, отсылке к легендам. Хедлайнером фестиваля стала рок-группа "Калинов мост", - отметила Викулова.

Этно-археопарк "Сухотино" расположен на Титовской Сопке в Чите - это палеовулкан, единственная в России гора в черте города, на которой выявлено 32 памятника археологии возрастом от 300 тыс. лет до русского поселения Засопошное XVIII века. Также на территории Титовской Сопки зафиксированы палеонтологические местонахождения, все виды ландшафта, более 10 религиозных объектов, православных и буддийских святынь.