Центр противодействия дезинформации при Совбезе страны сообщил, что они транслировали "российские нарративы"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 35 YouTube-каналов было заблокировано на Украине за трансляцию "российских нарративов". Об этом сообщил центр противодействия дезинформации при Совбезе страны.

"В последнее время на территории Украины YouTube было заблокировано более 35 каналов лиц, распространяющих созвучные российской пропаганде нарративы", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

Среди заблокированных 2 канала журналиста Александра Шелеста, 2 канала бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), канал внефракционного депутата Верховной рады Артема Дмитрука, политолога Константина Бондаренко, телеведущего и депутата Госдумы Анатолия Вассермана, писателя Захара Прилепина и других.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совбез принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.