Артефакты Майкопской археологической культуры будут переданы в Национальный музей республики

МАЙКОП, 15 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили в районе Азишского хребта на территории Адыгеи захоронение, предположительно, вождя, известного воина или другого почитаемого человека, относящиеся к раннему железному веку. Артефакты Майкопской археологической культуры будут переданы в Национальный музей республики, сообщил в День археолога своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Значительные находки принадлежат компании "Археология Адыгеи", специалисты которой сейчас изучают курганный комплекс из 13 насыпей в районе Азишского хребта. Охранно-спасательные раскопки здесь начались несколько недель назад, и сразу один из первых изученных курганов - "Азишский-69" преподнес археологам интересные открытия. <…> Археологии обнаружили под общей каменной насыпью четыре погребения с пятью захоронениями и ритуальное захоронение лошади, а рядом - богатый набор конской упряжи, бронзовую булавку, бронзовый топор, железное копье, фибулы, фрагменты керамики и множество других предметов, говорящих о статусном захоронении - вождя, известного воина или другого почитаемого человека", - написал он.

Глава региона уточнил, что обнаруженные специалистами артефакты относятся к раннему железному веку. Все находки будут изучены, отреставрированы и с описанием переданы в Национальный музей республики.

"Сегодня в нашей стране отмечается День археолога. Поздравляю всех, кто делом своей жизни выбрал эту редкую, но очень важную профессию. Благодаря работе археологов и историков сегодня наша республика известна уникальными находками мирового значения, в том числе - знаменитыми артефактами Майкопской археологической культуры. <…> Уверен, результаты экспедиции внесут свой вклад в изучение древней истории нашей земли, но уже сегодня можно говорить, что Адыгея остается одним из важных регионов для археологических исследований, уникальной территорией, где можно проследить, как менялись культура, обычаи и мировоззрение людей на протяжении тысячелетий", - добавил Кумпилов.

О Майкопской культуре

На территории Адыгеи насчитывается порядка 3,8 тыс. объектов культурного наследия, из них более 3,4 тыс. - памятники археологии. Стоянки древних людей, дольмены, курганы вызывают интерес у многих отечественных и зарубежных исследователей. Получила всемирную известность Майкопская археологическая культура, названная по находкам из знаменитого Майкопского кургана "Ошад", раскопанного в 1897 году археологом Николаем Веселовским. Основная территория ее распространения - равнины и предгорья Предкавказья от Таманского полуострова до Чечни.

Люди, создавшие майкопскую культуру, жили в конце четвертого - начале третьего тысячелетий до н. э. Владея искусством добычи и обработки металлов, они изготавливали из бронзы, золота и других местных руд различные предметы быта, посуду, оружие, ножи, наконечники стрел, разного рода украшения, ритуальные фигурки животных. Владея также гончарным ремеслом, из разных сортов глины они изготавливали различную посуду и другую утварь.