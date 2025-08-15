Она создана на базе Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Первая в РФ аэрокосмическая университетская стартап-студия создана на базе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения вошел в число шести вузов-победителей конкурса Минобрнауки России. На базе ГУАП создана первая в стране аэрокосмическая университетская стартап-студия, в фокусе которой окажутся следующие направления: Аэрокосмос, БАС, средства производства и автоматизации. Стартап-студия ГУАП будет специализироваться на прорывных направлениях, напрямую связанных с научно-техническим потенциалом университета", - отметили в вузе.

Работа стартап-студии начнется в ноябре этого года. В октябре-декабре будет происходить формирование портфеля проектов, их экспертиза и старт акселерационной программы "Технопитер 2025". Первые технологические компании (стартапы) планируется зарегистрировать уже в декабре 2025 года.

"Создание стартап-студии ГУАП - это логически финализируемая структурная штатная единица, которая будет способствовать получению нашими инженерами дополнительных навыков предпринимательства. Безусловно, стартап-студия будет давать возможность синхронизировать запросы бизнеса с образовательными программами и модулями подготовки студентов инженерного профиля", - привела пресс-служба слова ректора ГУАП Юлии Антохиной.