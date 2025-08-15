Ранее он занимал должность директора Московского государственного музея С. А. Есенина

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Бывший директор Московского государственного музея С. А. Есенина Олег Робинов назначен новым руководителем Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (РИАМЗ). Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

"Директором Рязанского музея-заповедника назначен Олег Робинов. Участник второго потока кадровой программы "Высшая школа управления в сфере культуры". Ранее занимал должность директора Московского государственного музея С. А. Есенина", - написала Любимова.

По ее словам, под руководством Робинова была впервые обновлена литературно-мемориальная экспозиция, разработаны новые экскурсионные программы для слепых и слабовидящих с тифлокомментариями. Результатом его работы стало заметное повышение посещаемости музея. "Активно занимается сохранением и популяризацией отечественного наследия. С 2018 года руководит Молодежной секцией Международной общественной организации "Императорское Православное Палестинское Общество", поддерживая интерес молодого поколения к истории и культуре", - отметила министр культуры РФ.

В 2018 году указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Робинов был награжден медалью Русской Православной Церкви "В память 100-летия возрождения Патриаршества в Русской Православной Церкви" за реализацию образовательного проекта "Храм Христа Спасителя в истории России XIX и ХХ-ХXI вв.". "На новом посту Олег Робинов продолжит укреплять позиции Рязанского музея-заповедника как главного культурного объекта области", - добавила Любимова.