МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский, который в эти дни принимает поздравления со 100-летием, получил в подарок от ТАСС фотографию с Дня Победы. На снимке - сам фронтовик, президент РФ Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин и главы других государств.

Участник обороны Москвы, артиллерист-разведчик Знаменский на параде Победы на Красной площади был на центральной трибуне вместе с освободителем Аушвица Иваном Мартынушкиным и другими ветеранами. Путин традиционно после завершения парада пообщался на трибунах с ветеранами, в том числе со Знаменским, и другими почетными гостями.

"Тот день я, конечно, надолго запомнил, не ожидал, что буду сидеть рядом с нашим президентом. Сначала даже и не поверил", - рассказал ветеран.

Знаменский родился 13 августа 1925 года в Серпухове Московской области, до призыва принимал участие в обороне Москвы, тушил немецкие "зажигалки", участвовал в создании противотанковых рвов. В начале 1943 года призван в ряды Красной Армии, а уже в марте принял первый бой. Воевал на Степном, Донском и 1-м Белорусском фронтах. За время войны форсировал реки Дон, Донец, Вислу, Одер, Шпрее. Участие в войне закончил 2 мая 1945 года в Берлине и расписался на стене Рейхстага, на фронте был ранен, дважды контужен.

После войны был моряком, работал на Сахалине шофером. В 1956 году вернулся в Серпухов, трудился в гараже маляром по покраске машин и художником-оформителем. Работал в школе-интернате художником, создал любительскую киностудию, снимал кино, артистами были школьники и учителя, а сам был режиссером, актером и оператором. После закрытия школы переехал в Домодедово, вышел на пенсию из органов МВД. Принимает активное участие в ветеранском движении и патриотическом воспитании молодежи.