МАХАЧКАЛА, 15 августа./ТАСС/. Сильные дожди и усиление ветра до 20 м/с прогнозируются на территории Республики Дагестан с 15 по 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

"Сильный дождь, гроза, усиление ветра до 15-20 м/с ожидаются в предгорных и горных районах Дагестана в период с 15 по 16 августа", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют гражданам не забывать о мерах безопасности, на дорогах соблюдать скоростной режим. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, держаться в стороне от линий электропередачи и деревьев, добавили в пресс-службе.