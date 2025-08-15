Речь идет о консервах из нерпы

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину в ходе презентации местной магаданской продукции на заводе "Омега Си" показали "мясо морского зверя" - консервы из нерпы. Губернатор Магаданской области Сергей Носов представил Путину продукцию, изготовленную по технологии коренных и малочисленных народов региона.

"Мясо. Кстати считается, что очень полезное по своим свойствам для подводников", - сказал Носов.

"Мясо морского зверя. Какого зверя?" - поинтересовался Путин и взял консервы в руки.

"Это ларга. Это не моржей, моржей у нас здесь нету, это так называемый морской заяц, нерпа", - пояснил Носов.

Также губернатор показал президенту Омега-3 с добавками из женьшеня. "Женьшень наш, или Дальневосточный", - поинтересовался глава государства. Услышав, что женьшень корейский, Путин обратил внимание, что "у нас свой есть", и нужно его использовать.

Носов ответил, что производства в промышленных масштабах пока нет.