МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Магадане почтил подвиг советских и американских летчиков, возложив без головного убора под дождем 20 алых роз к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска - Сибирь).

Глава государства возложил цветы к мемориалу, отошел на несколько шагов, посмотрел на памятник, после чего поклонился.

Во время церемонии возложения дирижер штаба Восточного военного округа исполнил на трубе мелодию "Тишина" Льва Гурова.

Символично, что Путин возложит цветы к мемориалу, посвященному российско-американскому сотрудничеству в годы войны именно накануне саммита с Дональдом Трампом на Аляске.

О мемориале

Мемориал посвящен подвигу пилотов Первой перегоночной Краснознаменной авиадивизии и напоминает о героическом эпизоде времен Великой Отечественной войны. Он увековечивает историю сотрудничества СССР и США, изображая момент рукопожатия советского и американского летчиков на фоне вертикально установленного крыла самолета.

Мемориал установлен в день 75-летия Победы в 2020 году около здания аэровокзала на 13-м километре федеральной трассы "Колыма".

Выбор его месторасположения несет особое значение: старый аэропорт Магадана играл ключевую роль в обеспечении материальных ресурсов воздушной трассы Аляска - Сибирь. Маршрут действовал с 1942 по 1945 годы между Фэрбенксом на Аляске и Красноярском и проходил через аэродромы и взлетно-посадочные полосы Магаданской области в Магадане и поселках Сеймчан, Берелех.

Авиатрассу использовали для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу. По Алсибу перебросили 7 928 самолетов.

Полеты были связаны с большим риском. Самым трудным и опасным был путь от Сеймчана до Якутска, протяженностью 1 200 километров, проходивший над горными хребтами Черского и Верхоянским, вблизи "Полюса холода" - Оймякона. Летчикам приходилось летать на больших высотах, при очень низких температурах, с применением кислородных масок. В сложных условиях Севера летчики и технический состав проявляли мужество и героизм.