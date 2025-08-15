На участке провели работы по усилению и замене асфальтобетонного покрытия, ремонту и восстановлению системы водоотвода, восстановлению обочин и кюветов

МАХАЧКАЛА, 15 августа./ТАСС/. Ремонт республиканской автодороги Манас - Сергокала - Первомайское, ведущей к туристическим объектам отремонтировали в рамках нацпроекта в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства по транспорту и дорожному хозяйству республики.

"В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Сергокалинском районе отремонтировали автодорогу регионального значения Манас - Сергокала - Первомайское на участке км 35 - км 39. Дорога обеспечивает транспортные и социально-культурные связи Карабудахкентского, Сергокалинского, и ряда других районов между собой и Махачкалой с выходом на трассу Р-217 "Кавказ" и имеет ключевое значение для развития экономики районов, в том числе для развития туризма, в этом направлении много туристических локаций",- сказал собеседник агентства.

По его словам, на данном участке проведены работы по усилению и замене асфальтобетонного покрытия, ремонту и восстановлению системы водоотвода, восстановлению обочин и кюветов.

"Также проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. В том числе установлены сигнальные столбики, металлическое барьерное ограждение, новые дорожные знаки и нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком",- добавили в пресс-службе.