Запорожский Минздрав предупредил жителей о мошенниках

Они запрашивают данные от имени ведомства

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Мошенники начали обзванивать жителей Запорожской области и запрашивать их персональные данные якобы для прохождения диспансеризации от имени Минздрава региона. В ведомстве призвали людей не реагировать на такие вопросы и не предоставлять звонящим сведения.

"На горячую линию Министерства здравоохранения Запорожской области стали поступать жалобы от жителей региона о том, что якобы сотрудники медицинских организаций начали массово обзванивать пациентов и запрашивать личные данные для подтверждения прохождения диспансеризации. Обращаем ваше внимание - это ложная информация. Подобные звонки исходят исключительно от мошенников, пытающихся обмануть вас и заполучить ваши персональные данные", - говорится в Telegram-канале министерства.

Министерство здравоохранения Запорожской области обратилось к жителям с просьбой "оставаться внимательными и сообщать обо всех подозрительных случаях незамедлительно", а также не предоставлять "незнакомым лицам никаких конфиденциальных сведений".

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал недостоверной информацию о введении ограничений на подачу электроэнергии жителям региона, которую распространяют в соцсетях под видом его распоряжения. Информация не соответствует действительности, целью ее распространения является искусственное создание социального напряжения, заявил он.