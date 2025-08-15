Мать основателя Amazon Безоса умерла после продолжительной борьбы с деменцией

По данным фонда семьи, Жаклин диагностировали деменцию в 2020 году

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Мать основателя американской компании Amazon, миллиардера Джеффа Безоса Жаклин умерла на 79-м году жизни от неизлечимого неврологического расстройства. Об этом Безос сообщил в 14 августа в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"После продолжительной борьбы с деменцией с тельцами Леви она [Жаклин Безос] сегодня умерла", - написал миллиардер.

Как отмечает фонд семьи Безос, Жаклин диагностировали деменцию в 2020 году. Она умерла в Майами в окружении семьи и друзей.

Несколько недель назад, 27 июня, состоялась свадьба Джеффа Безоса и бывшей телеведущей Лорен Санчес в Венеции.