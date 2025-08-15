Путин на совещании напомнил о большой временной разнице в регионах РФ

Губернатор Магаданской области Сергей Носов отметил, что разница между Москвой и Магаданом составляет восемь часов

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, которое провел в Магаданской области, невольно обратил внимание его участников на временную разницу с Москвой, попытавшись вспомнить, обсуждался ли вопрос открытия одного из инфраструктурных объектов сегодня или уже вчера.

Открывая совещание о ходе реализации мастер-плана для Магадана, глава государства отметил, что очень рад вновь посетить данный регион. "Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется, - подчеркнул президент. - Во многом это результат реализации мастер-плана развития города".

"Так, уже введен в строй новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта, вчера об этом говорили", - продолжил российский лидер и, задумавшись, сразу поправил сам себя: "Или нет, это было сегодня?"

Присутствовавший на совещании губернатор Магаданской области Сергей Носов поспешил успокоить Путина, напомнив, что по московскому времени, разница с которым у Магадана составляет восемь часов, совещание действительно прошло вчера.