ГРОЗНЫЙ, 15 августа. /ТАСС/. Новый спортивный комплекс с двумя бассейнами и трибунами на 520 мест открыли в Грозном для популяризации плавания. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Комплекс призван популяризировать плавание - один из олимпийских видов спорта - и станет местом, где юные жители республики смогут сделать первые шаги в спорте и прийти к вершинам мастерства. Он включает два бассейна для плавания и прыжков в воду размером 50 25 и 33 25 м, трибуны на 520 мест, включая зоны для маломобильных зрителей и VIP-ложи, а также современные раздевалки, тренерские, зоны отдыха и технические помещения", - написал Кадыров.

По его словам, спортивный объект построили в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта". В нем будут проходить учебно-тренировочные занятия, соревнования и массовые мероприятия.

"Сегодня мы создаем условия для гармоничного развития нового поколения и воспитания чемпионов, которые прославят республику на всероссийской и международной аренах", - добавил глава Чечни.