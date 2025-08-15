Монумент установлен по инициативе поисковых отрядов "Малгобек" и "Кавказ"

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Памятник Герою Советского Союза Валентину Эмирову из Дагестана, который погиб при защите Кавказа, открыли в Ингушетии на территории Малгобекского района, где в годы Великой Отечественной войны проходили бои. В церемонии приняли участие главы двух республик.

"Рад был сегодня встретить главу Республики Дагестан в Ингушетии. Наши два региона объединила память о подвиге Героя Советского Союза, летчика-истребителя Валентина Эмирова, в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района увековечили его память. Здесь в сентябре 1942 года майор Эмиров погиб в неравном воздушном бою, защищая небо Кавказа", - написал в своем Telegram-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По данным пресс-службы правительства республики, монумент установлен по инициативе поисковых отрядов "Малгобек" и "Кавказ", которую поддержали власти двух республик.

"Его подвиг, совершенный здесь, на Малгобекской земле в годы Великой Отечественной войны, навсегда связал наши народы. Пусть каждый, кто сюда придет, вспомнит о том, какой ценой досталась нам Победа, и поймет, что мы обязаны хранить и укреплять мир, который завоевали наши отцы и деды. Сегодняшнее памятное мероприятие еще больше укрепит существующие между нашими народами связи и станет еще одним напоминанием о подвиге многонационального народа России в Великой Отечественной войне", - добавил глава региона.

В пресс-службе правительства уточнили, что памятник был установлен на месте гибели летчика, на мемориальной плите описан его подвиг. Эмиров являлся командиром 926-го истребительного авиаполка, он совершил около 170 боевых вылетов, сбил около десятка вражеских самолетов, а последний бой был совершен против превосходящих сил противника. В нем самолет Эмирова был подбит врагом, не имея возможности продолжить бой, он ценой своей жизни протаранил еще один вражеский самолет. Эмиров награжден орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.