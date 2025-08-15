В Донецке появился мурал в честь погибших в Курской области волонтеров

Он расположен на одной из главных улиц города - проспекте Мира

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Мурал в честь волонтеров Народного фронта (НФ) из ДНР Николая Ковалева и Давида Соколова, погибших год назад при ударе ВСУ в Курской области, появился на одной из пятиэтажек Донецка, передает корреспондент ТАСС.

"Сам рисунок в высоту вышел 16 метров, в ширину - 7, - сказал журналистам один из создателей мурала Федор Бугаян. - Было очень сложно нанести лица таким образом, чтобы рисунок стал похож на живых людей, потому что это всегда самое сложное. <…> Это два героя, которые погибли, выполняя свой гражданский долг, тем самым их решили увековечить на этой стене, сделать им некий памятник рисованный".

Он добавил, что мурал расположен у одного из главных проспектов города - проспекта Мира. Рисунок видно из парка "Донбасс арены" и проезжающим к центральной улице автомобилистам. "Работа интересная, очень интересная локация, новый опыт работы с вышкой", - отметил Бугаян.

Портреты героев изображены на фоне карты области, рядом нарисованы аптечка - Ковалев был медиком, и фотоаппарат - Соколов координировал работу со СМИ регионального исполкома НФ в ДНР, над ними - цитата из Библии: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих".

Николай Ковалев и Давид Соколов погибли 16 августа 2024 года в Курской области. Они помогали эвакуировать жителей в пункты временного размещения. Во время одного из выездов их машина попала под обстрел со стороны ВСУ.