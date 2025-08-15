Участниками программы кадрового резерва в Пятигорске станут около 25 бойцов СВО

Заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков отметил, что одна из задач этого потока, чтобы те, кто был учителем до участия в СВО, вернулся в профессию и передавал знания, основываясь на опыте спецоперации

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Порядка 25 бойцов СВО примут участие в новом потоке высшего кадрового резерва для системы образования Центра знаний "Машук". Об этом в ходе видеоинтервью в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков.

"Мы запускаем осенью новый сезон кадрового резерва. Мы приглашали представителей всех регионов принять участие, и сейчас закончился прием заявок, у нас более 400 заявок на 80 мест. Может быть мы чуть-чуть расширим количество участников, но их будет не больше 100. Рассчитываем, что порядка 20-25 человек - это ребята, которые были на специальной военной операции и сейчас попробуют себя в педагогическом направлении", - сообщил Сериков.

Он также отметил, что одна из задач этого потока, чтобы те, кто был учителем до участия в СВО, вернулся в профессию и передавал знания, основываясь на опыте спецоперации. "Кто-то из них уже был до специальной военной операции учителем, они оставили мел и указку в своем кабинете и пошли защищать интересы нашей страны. Этих ребят мы пробуем вернуть на учительское поприще, на педагогическую профессию, чтобы они делились опытом уже через призму того багажа, который они получили на специальной военной операции", - добавил спикер.