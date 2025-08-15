Комплексу осталось пройти лицензирование

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Новый мусоросортировочный комплекс в Чувашии, которому осталось пройти лицензирование, станет сортировать до 30 тыс. тонн мусора в год, выделяя из него полезное вторсырье. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, который посетил с рабочей поездкой Чувашскую Республику.

"Вице-премьер посетил новый мусоросортировочный комплекс, который после завершения лицензирования начнет свою полноценную работу. Объект будет обеспечивать сортировку до 30 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, полезные фракции будут отделяться для повторного использования", - отметили в пресс-службе.

Патрушев провел совещание по обеспечению экологического благополучия на территории региона. В частности, были затронуты вопросы строительства и выхода на нормативы очистных сооружений, а также формирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В совещании приняли участие руководство Минприроды России, Минстроя России, Росприроднадзора, глава региона и другие заинтересованные ведомства.

"Чувашская Республика активно участвует в мероприятиях экологической направленности. В рамках национального проекта "Экология" правительство России выделило на их поддержку примерно 3,5 млрд рублей. Благодаря этому было введено три комплекса по обращению с отходами, ликвидирован ряд свалок и объектов накопленного вреда, построены и реконструированы очистные и ливневые сооружения на Волге. Работа продолжается и через нацпроект "Экологическое благополучие", - отметил вице-премьер.

За период реализации нацпроекта "Экология" Чувашия ввела шесть очистных сооружений на Волге. Работы еще по одному объекту продолжаются. По итогам его посещения Патрушев поставил задачу оперативно подготовить детальный пошаговый план завершения строительно-монтажных работ и далее контролировать его исполнение на уровне главы региона.