Они отогнали льва, напавшего на Олега Зубкова

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудница крымского сафари-парка "Тайган" Татьяна Алексагина и турист Алексей Данилов, которые отогнали льва, напавшего на владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, указом главы Республики Крым награждены медалями "За мужество и доблесть".

Вечером 22 июня во время кормления хищников на Зубкова напал лев. Алексагина, вооружившись домашней утварью, которая была под рукой, отогнала животное, а затащить Зубкова в машину помог турист, который спрыгнул в вольер. По сообщениям в соцсетях, этим туристом был Алексей Данилов из Ростовской области.

"Наградить медалью "За мужество и доблесть": за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга <…>: Алексагину Татьяну Викторовну - рабочего по уходу за животными структурного подразделения (филиала) общества с ограниченной ответственностью "Ялтинский зоопарк "Сказка" - Парк львов "Тайган"; Данилова Алексея Васильевича - самозанятого", - говорится в указе, опубликованном на сайте правительства республики.

В результате нападения Зубков получил повреждения трахеи, мышц шеи, у него была оторвана большая грудная мышца слева. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).