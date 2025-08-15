В Архангельске установят памятный знак в честь российского триколора

Он будет символизировать историческую роль города как родины триколора

АРХАНГЕЛЬСК, 15 августа. /ТАСС/. Памятный знак в честь российского триколора установят в День Государственного флага России в Архангельске, сообщает пресс-служба администрации Архангельской области. Он будет символизировать историческую роль города как родины триколора.

Именно в Архангельске в 1693 году во время плавания Петра I по Белому морю был поднят первый бело-сине-красный флаг - "флаг царя Московского". Этот триколор, который выполнял функции государственного флага и личного штандарта императора, хранился в Архангельске до 1914 года, а сейчас находится в Военно-морском музее Санкт-Петербурга.

"Главным событием праздничного дня станет установка в Петровском сквере Архангельска памятного знака. Он увековечит историческую роль города как родины российского триколора", - указано в сообщении.

22 августа в Архангельске пройдет торжественное шествие с выносом реплики флага царя Московского. Колонна проследует к Петровскому скверу, где состоится открытие памятного знака. "Камень метровой высоты достали из реки, очистили и обработали маслом, - рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев. - На бронзовые таблички нанесли информацию о том, что в 1693 году в Архангельске на 12-пушечной яхте "Святой Петр" был впервые в качестве государственного флага поднят триколор".

После открытия памятного знака с Красной пристани Архангельска стартует автопробег - колонна машин с российскими триколорами проедет по центральным улицам Архангельска. В честь праздника в аэропорту "Талаги" имени Федора Абрамова будет открыто панно-фотозона "Архангельск - родина российского триколора", которое расскажет об истории флага.