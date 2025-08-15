Носов попросил Путина помочь провести работы по берегоукреплению в Магадане

Губернатор Магаданской области отметил, что с 1939 года береговая линия отступила в Бухте Нагаева на 56 м

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Берегоукрепление в Бухте Нагаева в черте города Магадана необходимо провести как можно скорее, так как часть объектов, включая здание инфекционной больницы, уже находятся на краю обрыва. На эти цели могут быть направлены средства, перенаправляемые федеральными ведомствами на реализацию мастер-планов городов Дальнего Востока, доложил президенту России Владимиру Путину на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Первое, я хотел бы обратить внимание на необходимость второй очереди берегоукрепления в Бухте Нагаева. <…> В 2017 году Магадан уже столкнулся с чрезвычайной ситуацией, в результате которой произошло частичное разрушение портового шоссе, соединяющего город с торговым портом - основными оборотами региона. <…> Из-за воздействия приливно-отливных явлений в Охотском море аналогичная ситуация складывается на участке берега от парка "Маяк" до инфекционной больницы. <…> Инфекционная больница, частный сектор, промзоны уже практически находятся на краю обрыва", - сказал он, отметив, что работы по берегоукреплению могут быть проведены за счет средств, перенаправляемых федеральными ведомствами на реализацию мероприятий мастер-планов развития городов ДФО.

По словам Носова, с 1939 года береговая линия отступила в Бухте Нагаева на 56 м.

"Вопрос необходимо решать сейчас, особенно с учетом ситуации, которая произошла на Камчатке, землетрясение мощнейшее. В настоящее время не определен федеральный орган исполнительной власти, к ведению которого относится проведение берегоукрепительных работ в морской акватории в черте городской застройки. Прошу вас дать поручение правительству РФ определить курирующее ведомство, которое вместе с нами решит эту проблему", - обратился он к главе государства.