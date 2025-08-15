В больницы Подмосковья с начала года поступили более 50 рентген-аппаратов

Диагностика выполняется бесплатно по полису ОМС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Свыше 50 новых рентген-аппаратов установили в медучреждениях Московской области с начала 2025 года. Оборудование закуплено по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Современное медицинское оборудование позволяет специалисту проводить более качественные исследования, а также делает медицинскую помощь более доступной для населения региона. С начала года в Подмосковье заработали уже 52 новых рентген-аппарата, в том числе один сегодня в Ногинской больнице. Всего на его закупку было выделено более 20 млн рублей", - сообщил зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, чьи слова привели в пресс-службе.

Новый рентген-аппарат, установленный в Ногинской больнице, рассчитан на два рабочих места и сможет принимать порядка 40 человек в смену. Диагностика выполняется бесплатно по полису ОМС. Она доступна как взрослому, так и детскому населению. Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг "Здоровье".

Отмечается, что оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.