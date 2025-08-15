В Архангельске построят современный парусный спорткомплекс к 2029 году

Он будет создан на базе парусного центра "Норд" им. Ю. С. Анисимова

АРХАНГЕЛЬСК, 15 августа. /ТАСС/. Современный парусный спортивный комплекс построят в Архангельске к 2029 году, написал в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Он будет создан на базе парусного центра "Норд" им. Ю. С. Анисимова.

"Инвестор проекта - компания "Гранд" - планирует вложить 365 млн рублей в создание современного спортивного комплекса площадью около 3 тыс. кв. м, - написал глава региона. - Новый центр позволит не только расширить перечень дисциплин, но и привлечь к занятиям парусным спортом еще больше детей. Завершение строительства объекта намечено на 2029 год".

В спорткомплексе будут созданы условия для полноценных тренировок и теоретических занятий: классы, библиотека, столовая, спортивный и тренажерный залы, раздевалки и административные помещения. Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Директор парусного центра Александр Осколков отметил, что строительство нового здания и благоустройство территории спортивной школы даст серьезный импульс для дальнейшего развития парусного и других видов спорта. "На базе центра мы развиваем парусный спорт, спортивный туризм и спортивное ориентирование, - сказал Осколков, его цитирует пресс-служба губернатора. - У нас занимаются 372 спортсмена в возрасте от 7 до 18 лет. Центр работает круглогодично. Помимо практических занятий, предусмотрена теоретическая подготовка, которая ведется на базе ряда образовательных учреждений Архангельска. Реализация инвестпроекта позволит центру обрести свой дом, который объединит всех наших воспитанников, а также даст возможность активнее развивать различные дисциплины спортивного туризма и внедрять новые виды спорта".

Этот проект - часть инициативы по формированию нового жилого района "ЖК на Советской" на набережной реки Кузнечихи. Общий объем инвестиций в оба объекта составит около 4 млрд рублей. Инвестиционный проект "ЖК на Советской" предусматривает строительство жилого комплекса общей площадью порядка 40 тыс. кв. м.