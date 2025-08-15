В ЛНР средняя зарплата педагогов выросла до 57 тыс. рублей

Это сопоставимо с зарплатой учителей в соседней Ростовской области

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Средняя заработная плата педагогов Луганской Народной Республики выросла до показателей соседней Ростовской области и на данный момент составляет 57 тыс. рублей. Как сообщил глава Минобразования республики Иван Кусов, до конца года зарплату педагогам намерены повысить.

"Заработная плата. В этом году прошла индексация на 5,1%. <…> Нас ориентируют на Ростовскую область: мы идем [в повышении зарплаты педагогам], как и в Ростовской области и даже с небольшим превышением. Сейчас средняя заработная плата, как и в Ростове, 57 тыс. рублей. До конца года, я думаю, что еще сможем сделать ее немножко повыше", - сказал он на брифинге, прошедшем в Доме правительства в Луганске.

Кусов отметил, что с начала лета Минобразования ЛНР также "выполнило все социальные обязательства", выплатив педагогам республики отпускные и материальную помощь.