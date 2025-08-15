В Туапсе на выплаты пострадавшим от наводнения выделили почти 28 млн рублей

Это деньги из резервного фонда администрации Краснодарского края

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Порядка 28 млн рублей выделено из резервного фонда администрации Краснодарского края на выплаты пострадавшим от наводнения в Туапсинском муниципальном округе в начале августа, сообщили в администрации региона.

"На выплаты пострадавшим от наводнения в Туапсинском муниципальном округе по поручению губернатора направят более 27,9 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал Вениамин Кондратьев. Средства выделили из резервного фонда администрации Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Поясняется, что министерство ГО и ЧС края доведет средства муниципалитету для единовременной помощи - в связи с утратой имущества первой необходимости жителям, пострадавшим от паводка после ливней.

Из-за проливных дождей 3 августа в Туапсинском муниципальном округе выпала двухмесячная норма осадков, в реках резко поднялся уровень воды, подтопило семь населенных пунктов. В муниципалитете был введен режим ЧС. В зоне подтопления находились порядка 400 домов и 11 социально значимых объектов. 8 августа последствия наводнения полностью ликвидировали, вода сошла со всех территорий, специалисты очистили и продезинфицировали 454 объекта, включая жилые дома и социальные учреждения.