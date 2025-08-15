Представители Архангельска и ЛНР посетят модуль программы "Время героев"

Всего на программе в центре знаний "Машук" в Пятигорске ожидается порядка 200 человек из нескольких регионов страны

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Представители из Архангельска, Луганской Народной Республики и Ненецкого автономного округа впервые посетят выездной модуль программы "Время героев", который пройдет в Центре знаний "Машук" в Пятигорске в сентябре. Всего ожидается порядка 200 человек из нескольких регионов страны, в ходе видеоинтервью в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков.

"В программе "Время героев" есть обязательный выездной модуль, участники должны выехать из своего региона, чтобы поучиться в другом. Мы сформировали от "Машука" свое предложение - выездной модуль, посвященный проблемам наставничества, проблемам воспитания молодежи, проблемам патриотизма. На этом модуле будут не только наши соседи - Северная Осетия и Кабардино-Балкарская Республика, с которыми мы давно проводим совместные образовательные программы, а также приедут представители из Архангельска, из Ненецкого автономного округа, из Луганской Народной Республики и из Ростовской области", - сообщил Сериков.

По его словам, 200 участников ожидают в Пятигорске в начале сентября. "Практически 200 человек в первых числах сентября мы ждем на эту программу здесь, в Пятигорске. Я уверен, что будет интересно", - добавил спикер.