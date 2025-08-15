Все они погибли в ходе специальной военной операции

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Десятерых жителей Махачкалы, погибших в ходе специальной военной операции, наградили орденами Мужества. Награды родственникам погибших героев передал глава города Джамбулат Салавов.

"Встретился с семьями погибших участников специальной военной операции и передал им государственные награды. Десять махачкалинцев удостоены ордена Мужества (посмертно): Гаджиев Сулейман Гасанович, Джапаров Али Гасангусенович, Бобиев Амин Аброрович, Газиев Шамиль Сраждинович, Омаров Хаджимурад Шахрунабиевич, Абдуразаков Мурад Магомедович, Меджидов Герей Сапиюллаевич, Абдулаев Артем Олегович, Карчигаев Гелани Мухтартинович, Курбанов Салаудин Юсупович", - написал в своем Telegram-канале Салавов.

По его словам, боевой подвиг участников специальной военной операции никогда не будет забыт, а семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

"Признаюсь, чисто по-человечески, это всегда большая честь для меня - быть рядом с близкими наших бойцов, быть им полезным. Но в то же время это всегда эмоционально тяжело. Нам приходится мириться с тем, что боевые действия уносят лучших сыновей России, среди которых и уроженцы нашего города. Они заплатили высшую цену, продемонстрировав настоящий героизм: оберегали жизни мирных граждан, защищали суверенитет нашего государства и плечом к плечу шли с товарищами в бой", - добавил Салавов.