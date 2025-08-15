Все учебные заведения региона подключены к системе оповещения

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Более 40 школ Луганской Народной Республики с 1 сентября продолжать обучение в дистанционном режиме. В зависимости от оперативной обстановки и в связи с участившимися ударами Вооруженных сил Украины в некоторых из них на время могут прекратить очные краткие консультации учащихся. Об этом сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

"43 школы у нас остаются в дистанционном режиме. Порядка 4 тыс. детей они охватывают: это Лисичанск, Рубежное, Сватово, Кременная и часть Троицкого района. <…> Наиболее опасное сейчас направление - Сватово, Кременная. Раньше мы допускали консультации в школе, дети приходили на какие-то промежутки времени. Сейчас, с 1 сентября, если ситуация не улучшится, будем давать рекомендации, чтобы все-таки и консультации в ближайшее время не проводить, чтобы исключить перемещение [детей] по территории", - сказал он на брифинге в Доме правительства в Луганске, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Кусов отметил, что школы прифронтового Северодонецка, по решению Штаба обороны ЛНР и согласованию с родителями "вышли в очное обучение".

Глава Минобразования республики также заявил, что школы ЛНР подключены к системе оповещения и, в случае атак Вооруженных сил Украины с воздуха, будут получать соответствующие уведомления для эвакуации.

Кусов также добавил, что 21 августа все школы и детские сады региона примут участие во всероссийских антитеррористических учениях. Во время их проведения учебные учреждения республики отработают ситуации минирования, обнаружения взрывоопасных предметов, нападения на школу террористов и другие чрезвычайные ситуации.