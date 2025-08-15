Одними из образовательных направлений станет программа по русскому языку, которая включает в себя интервью с современными российскими писателями

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Центр знаний "Машук" запустит первые шесть образовательных программ на платформе "Цифровой Машук", которая начнет работу 2 сентября 2025 года. До конца года на платформе намерены обучить порядка 30 тыс. человек онлайн, сообщил в ходе видеоинтервью в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков.

"В этом году мы рассчитываем на порядка 5-6 курсов, которые запустим. Поставили себе цель, что до конца года онлайн сможем обучить 30 тыс. человек. <…> Co 2 сентября запускаемся и сможем открыть сразу несколько курсов", - сказал он.

По его словам, одними из направлений будут программа по русскому языку, которая включает в себя интервью с современными российскими писателями, а также программа "Введение в специальность" для молодых преподавателей.