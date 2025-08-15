В Ленобласти более 700 предпринимателей прошли обучение на бесплатных вебинарах

Спикерами на вебинарах выступают профессиональные бизнес-тренеры и эксперты, которые делятся полезной и актуальной информацией в сфере предпринимательской деятельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Бесплатные вебинары Ленинградского фонда поддержки предпринимательства прошли за полгода более 700 бизнесменов региона. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Более 700 человек приняли участие в образовательных вебинарах "Учебная среда", организованных Ленинградским фондом поддержки предпринимательства за шесть месяцев 2025 года. Эти мероприятия предоставляют бизнесменам возможность бесплатно получить знания в различных областях - от бухгалтерии до применения искусственного интеллекта", - отметили в пресс-службе.

Спикерами на вебинарах выступают профессиональные бизнес-тренеры и эксперты, которые делятся полезной и актуальной информацией в сфере предпринимательской деятельности.

Как отметила директор Центра поддержки предпринимательства фонда Ольга Енаки, вебинары Ленинградского фонда поддержки предпринимательства очень популярны. "Они ориентированы на всех бизнесменов - начинающих, опытных, работающих в любых сферах деятельности, и проводятся в форме тренингов. Темы семинаров имеют исключительно практическую направленность: "Масштабирование бизнеса", ‘Как начать свое дело", "Продвижение продукции и услуг", "Личная эффективность руководителя", "Больше закупок малому бизнесу", "Самозанятость - путь к личному успеху", - сказала она.

Принять участие в вебинарах могут действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело.