Центр знаний "Машук" и Минпросвещения РФ создадут опрос компетенций директора в 2026 г.

Центр совместно с Российской академией образования разрабатывают "Портрет компетенций современного директора школы"

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Центр знаний "Машук" Пятигорска совместно с Министерством просвещения РФ в 2026 году разработают опрос компетенций директора школы, по которому смогут оценить уровень подготовки. Об этом сообщил в ходе видеоинтервью в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков.

"Центр знаний "Машук" с экспертами Министерства просвещения в 2026 году сделают такой опросник, по которому мы сможем оценить уровень подготовки всех директоров школ и компетенции кадрового резерва. Если какой-то учитель претендует стать директором школы, он будет проходить это тестирование, результат которого покажет, какие компетенции нужно подтянуть", - сказал Сериков.

По его словам, уже сейчас Центр знаний "Машук" совместно с Российской академией образования разрабатывают "Портрет компетенций современного директора школы". "Вместе с Российской академией образования мы делаем для всей страны документ, который называется "Портрет компетенций современного директора школы", где изложено будет, какие компетенции необходимы директору школы. Мы его передадим в Министерство просвещения, а они в разные вузы, в свои подведомственные организации", - добавил спикер.