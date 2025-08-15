В Северной Осетии до конца 2025 года примут закон о государственном языке

В закон включат два официальных языка - русский и осетинский

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Закон о государственном языке намерены принять до конца 2025 года в Республике Северная Осетия - Алания. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр Республики Северная Осетия - Алания по национальной политике и внешним связям Алан Багиев.

"Собрана рабочая группа по созданию законопроекта о государственном языке. На сегодняшний день уже несколько заседаний было этой группы, прошли обсуждения на различных площадках. Мы ждем, когда будет принят федеральный закон, потому что в соответствии с ним мы потом будем выстраивать те позиции, которые учтем в региональном законе. <…> Уверены, что до конца этого года такой закон в Северной Осетии будет принят", - сказал Багиев.

По его словам, в закон будут включены два официальных языка - русский и осетинский. За основу закона в Северной Осетии взяли законы Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Татарстана и других регионов. "В первую очередь обратились к соседям, у которых этот закон уже есть. Это Кабардино-Балкария, Чеченская Республики и Ингушетия. За основу взяли также законопроекты Татарстана, Башкирии и Мордовии", - отметил Багиев.