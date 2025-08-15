В Курской и Белгородской областях отделения работают в усиленном режиме

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники региональных отделений Российского Красного Креста (РКК) оказывают поддержку жителям приграничных и других субъектов РФ, пострадавших от обстрелов и атак беспилотников за последние два дня, в зависимости от ситуации на местах и запросов региональных властей. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

"С утра работали на месте взрыва (после атаки ВСУ на жилой дом в Курске - прим. ТАСС): провели обход, уточнили потребности людей, пообщались со спасателями и органами власти. На вечер запланирована большая встреча с жителями в школе рядом (она тоже пострадала). Там будем выдавать сертификаты на товары первой необходимости на 5 000 рублей, другую необходимую адресную помощь, оказывать психологическую поддержку", - рассказал председатель Курского регионального отделения РКК Алексей Гапонов, отметив, что в Курской и Белгородской областях отделения работают в усиленном режиме, как и все последнее время.

В Ростове-на-Дону, где ранее были повреждены 15 домов, специалисты РКК помогают в пункте временного размещения - там находятся 60 человек, чье жилье было повреждено. Пострадавшим предоставляют психологическую и первую помощь, обеспечивают водой, также ведется работа на месте происшествия.

В Волгограде созданы группы общественного реагирования на чрезвычайные ситуации и бригады специалистов по первой помощи и психологов РКК, готовые оперативно приступить к работе при необходимости.

В организации подчеркнули, что комплексная поддержка пострадавших от обстрелов остается приоритетом, а участие граждан в помощи тем, кто оказался в сложной ситуации, особенно важно в текущих условиях.